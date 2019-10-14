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РИА Новости

Комитет ГД одобрил проект об особенностях исполнения бюджета в 2020 году

17:18 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. 13 ноября 2018
Пленарное заседание Госдумы РФ. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект об установлении особенностей исполнения федерального бюджета РФ в 2020 году, внесенный правительством.
Документ продлевает еще на один год действие установленных на 2019 год правовых оснований для направления остатков средств федерального бюджета на начало 2020 года на ряд целей.
Во-первых, на увеличение средств на реализацию решений президента и правительства РФ по обеспечению отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности, развития ОПК. Во-вторых, на оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств. В-третьих, на увеличение резервного фонда правительства за счет переноса всех иных ("не связанных") остатков 2019 года.
Законопроект также предусматривает возможность переноса в 2020 году остатков средств федерального бюджета в объеме неполного использования в 2019 финансовом году бюджетных ассигнований на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, с их направлением на те же цели в очередном финансовом году.
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На оказание финансовой помощи субъектам РФ в 2020 году допускается направление остатков средств федерального бюджета в случае неполного использования дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов в 2019 году.
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