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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульман Москвы поблагодарили за активное участие на молодежном форуме

17:17 14.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Организаторы прошедшего в Москве Первого Молодежного форума "Будущее" высоко отметили роль исламского сообщества российской столицы, сообщил РИА Новости глава благотворительного фонда "Закят" Рифат Измайлов.
"Мы разделяем ряд программ и саму стратегию форума "Будущее", поскольку задача организаторов – обратить пристальное внимание на морально-нравственное, патриотическое и духовное воспитание молодежи", - сказал Измайлов.
По его словам, многие идеи прошедшего форума созвучны с программой деятельности благотворительных и просветительских центров, в том числе, фонда "Закят".
Измайлов сообщил, что важные направления в деятельности общины – социальные аспекты, помощь и защита инвалидов, волонтерское движение и роль молодежи в политике и международных отношениях страны. "На данном форуме фонд "Закят" обеспечил гостей и участников мероприятия продуктами питания, соответствующих принципам "халяль". По итогам форума мы получили от организаторов благодарность и заверения на дальнейшее сотрудничество", - заключил Измайлов.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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