Мусульман Москвы поблагодарили за активное участие на молодежном форуме

"Мы разделяем ряд программ и саму стратегию форума "Будущее", поскольку задача организаторов – обратить пристальное внимание на морально-нравственное, патриотическое и духовное воспитание молодежи", - сказал Измайлов.

По его словам, многие идеи прошедшего форума созвучны с программой деятельности благотворительных и просветительских центров, в том числе, фонда "Закят".

Измайлов сообщил, что важные направления в деятельности общины – социальные аспекты, помощь и защита инвалидов, волонтерское движение и роль молодежи в политике и международных отношениях страны. "На данном форуме фонд "Закят" обеспечил гостей и участников мероприятия продуктами питания, соответствующих принципам "халяль". По итогам форума мы получили от организаторов благодарность и заверения на дальнейшее сотрудничество", - заключил Измайлов.