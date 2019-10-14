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РИА Новости

В Красноярске подожгли памятник героям Великой Отечественной войны

17:04 14.10.2019
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, центр города
Красноярск, центр города
© РИА Новости / Александр Паниотов
КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Неизвестные вандалы подожгли венок у памятника героям Великой Отечественной войны в Красноярске, сообщается в понедельник на сайте администрации города.
"Памятник героям Великой Отечественной войны и солдатам был осквернен в Кировском районе. Неизвестные подожгли венок возле мемориала на Площади 50-летия Победы", - говорится в релизе.
Огонь частично разрушил поверхность мемориала: пострадали имена героев и звезда Вечного огня.
В администрации Кировского района, где произошло ЧП, сообщили, что мемориал будет восстановлен, заявление в полицию уже направлено.
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