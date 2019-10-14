В Красноярске подожгли памятник героям Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Неизвестные вандалы подожгли венок у памятника героям Великой Отечественной войны в Красноярске, сообщается в понедельник на сайте администрации города.

"Памятник героям Великой Отечественной войны и солдатам был осквернен в Кировском районе. Неизвестные подожгли венок возле мемориала на Площади 50-летия Победы", - говорится в релизе.

Огонь частично разрушил поверхность мемориала: пострадали имена героев и звезда Вечного огня.