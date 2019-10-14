Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T17:06Z
https://ria.ru/20191014/1559773580.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155976/90/1559769012_0:8:428:249_1036x0_80_0_0_dba461ec7da800d3a977499d4fe31e86.png
РИА Новости

Москва и Эр-Рияд готовят соглашение о взаимной защите капиталовложений

17:06 14.10.2019
195
© ФотоНа рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев (скриншот видео)
На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев (скриншот видео)
© Фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подписали совместное заявление по работе над соглашением между странами о поощрении и взаимной защите капиталовложений, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии подписания документа принял участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Также подписан меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Генеральным ведомством по налогам и пошлинам Саудовской Аравии.
Кроме того, подписана рабочая программа между Федеральным агентством воздушного транспорта РФ и Генеральным управлением гражданской авиации Саудовской Аравии.
В понедельник Саудовскую Аравию с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Вчера, 16:37РИА Новости
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
900000
Обсудить 0
Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФВладимир ПутинМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
Россия и Саудовская Аравия договорились создать торговые представительства
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Россия и Саудовская Аравия выступили за дипломатическое решение кризисов
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
Путин отметил усилия Москвы и Эр-Рияда по стабилизации энергорынка
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
В Саудовской Аравии оценили возможность расширения партнерства с Россией
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Король Саудовской Аравии оценил активную роль России в регионе и в мире
Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 25 апреля 2018
Могерини: военная операция Турции создает угрозу безопасности для ЕС
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Москва и Эр-Рияд приняли меморандум об упрощении выдачи виз
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Путин оценил результаты переговоров с Саудовской Аравией
Пленарное заседание Госдумы РФ. 13 ноября 2018
Комитет ГД одобрил проект об особенностях исполнения бюджета в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
Красноярск, центр города
В Красноярске подожгли памятник героям Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Путин обсудил в Саудовской Аравии военно-техническое сотрудничество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния