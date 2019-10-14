Москва и Эр-Рияд готовят соглашение о взаимной защите капиталовложений

На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев (скриншот видео)

© Фото На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев (скриншот видео)

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подписали совместное заявление по работе над соглашением между странами о поощрении и взаимной защите капиталовложений, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии подписания документа принял участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Также подписан меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Генеральным ведомством по налогам и пошлинам Саудовской Аравии.

Кроме того, подписана рабочая программа между Федеральным агентством воздушного транспорта РФ и Генеральным управлением гражданской авиации Саудовской Аравии.