Москва и Эр-Рияд готовят соглашение о взаимной защите капиталовложений

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия подписали совместное заявление по работе над соглашением между странами о поощрении и взаимной защите капиталовложений, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии подписания документа принял участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Также подписан меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Генеральным ведомством по налогам и пошлинам Саудовской Аравии.
Кроме того, подписана рабочая программа между Федеральным агентством воздушного транспорта РФ и Генеральным управлением гражданской авиации Саудовской Аравии.
В понедельник Саудовскую Аравию с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин.