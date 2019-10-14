Новые передвижные ФАПы поступили на Вологодчину

"Территория нашей области большая, много мелких, численностью до 100 человек деревень, откуда людям до районных больниц не так просто добраться. Мы уже в этом году в таких отдаленных деревнях провели и иммунизацию, и диспансеризацию, выезжали специалисты центральных районных больниц для осмотров, то есть охват населения первичной медицинской помощью с ФАПами выше",- сказал РИА Новости начальник регионального департамента здравоохранения Сергей Бутаков.