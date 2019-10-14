Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T16:58Z
https://ria.ru/20191014/1559773290.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152171/69/1521716925_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_9303025c4a75550c53b5b5b04d2e7f7e.jpg
РИА Новости
Вологодская область

Новые передвижные ФАПы поступили на Вологодчину

16:58 14.10.2019
14
© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 14 окт – РИА Новости. Шесть новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), смонтированных на базе автобуса марки ПАЗ, в рамках национального проекта "Здоровье" поступили в Вологодскую область, 13 таких же машин уже работают в регионе, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения области.

"Территория нашей области большая, много мелких, численностью до 100 человек деревень, откуда людям до районных больниц не так просто добраться. Мы уже в этом году в таких отдаленных деревнях провели и иммунизацию, и диспансеризацию, выезжали специалисты центральных районных больниц для осмотров, то есть охват населения первичной медицинской помощью с ФАПами выше",- сказал РИА Новости начальник регионального департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

Он добавил, что цена каждого мобильного ФАПа — около 7 миллионов рублей, средства для закупки выделил федеральный бюджет.
По его словам, в этом году в передвижных ФАПах уже осмотрены почти 10 тысяч человек, и выявлены несколько случаев таких серьезных заболеваний, как туберкулез и рак легких.
010000
Обсудить 0
Вологодская областьВологодская областьОбщество
Рекомендуем
Строительство многоэтажного жилого дома в Омске
Участники Форума сотрудничества РФ и Казахстана посетят предприятия в Омске
РИА
Новости
Деловой район в Джакарте, Индонезия
"Ротек" впервые поставит компоненты для газовых турбин в Индонезию
Вид на Москву
Конференция "Конкуренция. Рынки. Цифры. Люди" стартует в Москве 22 октября
Чебоксары
В Чувашии финансирование мероприятий по трудоустройству возросло в 1,5 раза
Лента
новостей
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
В Москве в октябре стартует проект "Дни московской конкуренции"
Прогулочные теплоходы на реке-Москве
Бизнес Москвы получил 17 млрд рублей кредитов под поручительства ФСКМБМ
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В полиции уточнили число пострадавших при ДТП с маршруткой в Нальчике
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Конференция Sooner Than You Think: Smart Cities пройдет в Москве
Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
Иран намерен задействовать газовые центрифуги нового поколения
Фундаментальная библиотека и главное здание МГУ в Москве
МГУ и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в сфере IT
Золотая медаль Нобелевской премии
Лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год
Президент Ирана Хасан Роухани выступает на заседании парламента в Тегеране
Иран готов к переговорам с США в рамках "5+1", но санкции должны быть сняты
Посетители на площадке фестиваля Золотая осень на Красной площади
Почти 30 медалей получили Липецкие аграрии на "Золотой осени"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния