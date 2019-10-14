Новые передвижные ФАПы поступили на Вологодчину

ВОЛОГДА, 14 окт – РИА Новости. Шесть новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), смонтированных на базе автобуса марки ПАЗ, в рамках национального проекта "Здоровье" поступили в Вологодскую область, 13 таких же машин уже работают в регионе, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения области.
"Территория нашей области большая, много мелких, численностью до 100 человек деревень, откуда людям до районных больниц не так просто добраться. Мы уже в этом году в таких отдаленных деревнях провели и иммунизацию, и диспансеризацию, выезжали специалисты центральных районных больниц для осмотров, то есть охват населения первичной медицинской помощью с ФАПами выше",- сказал РИА Новости начальник регионального департамента здравоохранения Сергей Бутаков.
Он добавил, что цена каждого мобильного ФАПа — около 7 миллионов рублей, средства для закупки выделил федеральный бюджет.
По его словам, в этом году в передвижных ФАПах уже осмотрены почти 10 тысяч человек, и выявлены несколько случаев таких серьезных заболеваний, как туберкулез и рак легких.