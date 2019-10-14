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РИА Новости
Ядерные технологии

Иран намерен задействовать газовые центрифуги нового поколения

16:57 14.10.2019 (обновлено: 17:04 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕГЕРАН, 14 окт - РИА Новости. Тегеран в скором времени задействует газовые центрифуги нового поколения IR-9 в ядерной деятельности, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.
"В скором времени будут введены и задействованы центрифуги IR-9", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением. Он также подчеркнул, что Иран вернется к выполнению ядерных обязательств, как только другие страны сделки реализуют свои.
Упоминаний об этих центрифугах в тексте Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и положений, регулирующих их использование, нет.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Ядерные технологииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиНовости - Ядерные технологииВ мире
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