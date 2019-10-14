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РИА Новости
Культура

Букмекеры прочат Букеровскую премию автору "Рассказа служанки"

17:08 14.10.2019
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© AP Photo / Invision/Arthur MolaПисательница Маргарет Этвуд
Писательница Маргарет Этвуд
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Британские букмекеры считают Маргарет Этвуд наиболее вероятным кандидатом на получение премии "Букер". Имя лауреата объявят в понедельник вечером в Лондоне, сообщает Herald Online.
Канадская писательница может стать букеровским лауреатом во второй раз. В 2000 году премии был удостоен ее роман "Слепой убийца". В этот раз в шорт-лист вошла книга Testaments (продолжение "Рассказа служанки").
Помимо Этвуд высокие шансы получить награду у проживающих в Великобритании турчанки Элиф Шалак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и американки Люси Эллман (Ducks, Newburyport).
В шорт-листе также Салман Рушди (Quichotte), нигериец Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities) и британка Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Other).
Победитель получит 63 тысячи долларов, а каждый из финалистов — более трех тысяч долларов.
Канадская писательница Маргарет Этвуд
24 июля, 17:43Культура
Продолжение "Рассказа служанки" номинировали на Букеровскую премию
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