Букмекеры прочат Букеровскую премию автору "Рассказа служанки"

Помимо Этвуд высокие шансы получить награду у проживающих в Великобритании турчанки Элиф Шалак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и американки Люси Эллман (Ducks, Newburyport).

В шорт-листе также Салман Рушди (Quichotte), нигериец Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities) и британка Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Other).