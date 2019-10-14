У более 70% москвичей нет симптомов депрессии, показало исследование

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 15 тысяч москвичей прошли тест на симптомы депрессии ко дню психического здоровья: по результатам опроса, более 70% жителей столицы не страдают этим психическим расстройством, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"Акция вызвала большой интерес среди москвичей: 15 603 человек прошли тест оффлайн и онлайн. ... Назвать Москву депрессивным городом нельзя: опрос показал, что абсолютное большинство, 73,6% человек, принявших участие в опросе, не имеют симптомов депрессии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тест можно было пройти 10 и 11 октября на сайте департамента или в 50 учреждениях столицы лично: в 23 территориальных подразделениях Московской службы психологической помощи населению и в 27 семейных центрах.

По данным опроса, проведенного департаментом, у 73,6% проходивших тест москвичей нет признаков депрессии, у 26,4% москвичей, предположительно, есть проявления депрессивного состояния. Москвичи, проходившие тест оффлайн, смогли на месте поговорить с психологом и записаться на полноценную консультацию.

"Участники приходили семьями и с друзьями, для того чтобы поддержать друг друга. А для некоторых москвичей тестирование стало первым шагом к нормализации своего здоровья", - сообщает пресс-служба.