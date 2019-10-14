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РИА Новости

В Москве в октябре стартует проект "Дни московской конкуренции"

16:37 14.10.2019 (обновлено: 16:38 14.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки "Лужники"
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт - Департамент города Москвы по конкурентной политике. 22 октября в Москве пройдет первая конференция Дней московской конкуренции, масштабного проекта о развитии конкуренции в эпоху цифровой трансформации. Организатором выступит Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Проект "Дни московской конкуренции" — еще один шаг на пути реализации задач, обозначенных в стандарте развития конкуренции, считает заместитель Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Многие из плановых показателей по развитию частной конкуренции достигнуты в столице в полном объеме. Это удалось благодаря внедрению цифровых инструментов во все ключевые сферы экономики, а также благодаря конструктивному диалогу со средним и малым бизнесом, крупными международными компаниями, которые работают в Москве. Столица готова делиться накопленным опытом по развитию конкуренции, внедрению инструментов для улучшения бизнес-климата, привлечению инвестиций. Важно отметить, что проект нацелен на диалог, адаптацию эффективных бизнес-практик под реальные задачи", — уточнил заммэра.
Проект "Дни московской конкуренции" будет работать до конца года. Его мероприятия будут адаптированы под различные аудитории. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"Наша цель — показать, что конкуренция, которая сопровождает нас везде и всюду, является наиболее эффективным инструментом принятия верных решений и развития. Специальные мероприятия запланированы для столичных школьников и студентов. Для предпринимателей пройдут полезные бизнес-встречи с прокачкой конкурентных навыков, мы будем привлекать к активностям культурологов и эффективных практиков. Проект охватит многие сферы жизни Москвы и, как мы надеемся, покажет, что конкурент — не враг, конкурент — мотиватор", — пояснил Геннадий Дегтев.
Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.
Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.
В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.
Мероприятие проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Регистрация участников доступна по ссылке.
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