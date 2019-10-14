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РИА Новости

Бизнес Москвы получил 17 млрд рублей кредитов под поручительства ФСКМБМ

16:34 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрогулочные теплоходы на реке-Москве
Прогулочные теплоходы на реке-Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Московские предприниматели с начала 2019 года получили более 17 миллиардов рублей кредитов под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
На текущий момент портфель поручительств подведомственного ДПИР фонда составил 20,6 миллиарда рублей, а объем обеспеченных действующих кредитов предпринимателям - 38,6 миллиарда рублей (рост на 14,5% к уровню 2018 года), говорится в сообщении.

"Одно из ключевых направлений национального проекта МСП – повышение доступности кредитов и гарантийная поддержка предпринимателей. Эффективность этой работы в Москве высока – каждый рубль, вложенный в гарантийный капитал фонда (10 миллиардов рублей), позволяет привлечь в реальную экономику на рыночных условиях около 4 рублей кредитов. Гарантийная поддержка востребована предпринимателями, и для ее дальнейшего развития с сентября фонд применяет упрощенный порядок рассмотрения заявок по сделкам с крупнейшими банками-партнерами и при принятии решений по МСП-участникам госзаказа", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Глава ДПИР уточнил, что в 70% случаев предприниматели кредитуются под поручительства на пополнение оборотных средств и текущие нужды, а также на инвестиционное развитие и другие цели. Это значит, что получатели поддержки стабильно ведут хозяйственную деятельность, развиваются, платят зарплату и налоги.
По данным пресс-службы, примерно половина объема поручительств приходится на торговые предприятия, треть - на производство, инновации, строительство и другие значимые для мегаполиса сферы. В отдельные периоды до четверти поручительств получают участники госзаказа.
При этом 54% объема поручительств получили малые компании, 34% - микробизнес и 12% - средние предприятия. На краткосрочные сделки до одного года пришлось только 26% поручительств, 62,5% - выдано на срок от 1 до 3 лет, 11% - на срок свыше трех лет.
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Как пояснил исполнительный директор ФСКМБМ Антон Купринов, средний размер поручительства фонда сегодня составляет около 20 миллионов рублей, соответственно, средний размер кредита с поддержкой фонда - 30-35 миллионов рублей. При этом нижней границы нет, а верхняя составляет до 70% от кредита, но не более 100 миллионов рублей. Ставка поручительства от 0,5% годовых. В случае, если предприятию требуется больше средств, привлекаются ресурсы Корпорации МСП.
В пресс-службе напомнили, что ФСКМБМ выступает поручителем субъектам МСП. На поддержку фонда могут рассчитывать зарегистрированные в Москве компании с годовым оборотом до 2 миллиардов рублей и до 250 человек работников (кроме игорного и подакцизного бизнеса), с положительными финансовыми результатами и деловой репутацией.
"Для кредиторов участие в сделке поручительства фонда означает снижение риска, поэтому вероятность получения одобрения кредита в этом случае значительно выше, чем в среднем по рынку. Заявку на поручительство предприниматели могут подать через банки-партнеры, непосредственно в ФСКМБМ и в Центрах услуг для бизнеса в столичных округах", - отметили в пресс-службе.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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