Мастера спорта по биатлону избили до смерти в Красноярске

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Мастер спорта по биатлону умер в Красноярске после того, как его жестоко избили двое мужчин.

По информации следствия, инцидент произошел ночью 15 сентября. Между тремя мужчинами произошла драка, которая продолжилась дома у убитого. Молодые люди избивали спортсмена, снимая происходящее на камеру. В Сети появилась запись, на которой видно, что жертва нападения лежит без сознания, а у нападавших есть кровь на лицах.

360 представитель СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская , врачи боролись за жизнь биатлониста три недели, но не смогли спасти его. Как рассказала телеканалупредставитель СК по Красноярскому краю Ольга Шаманскаяврачи боролись за жизнь биатлониста три недели, но не смогли спасти его.

В связи со смертью потерпевшего уголовное дело переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Позднее полиция задержала двух подозреваемых. По информации СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщили видео избиения.