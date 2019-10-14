Мастера спорта по биатлону избили до смерти в Красноярске

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Мастер спорта по биатлону умер в Красноярске после того, как его жестоко избили двое мужчин.
По информации следствия, инцидент произошел ночью 15 сентября. Между тремя мужчинами произошла драка, которая продолжилась дома у убитого. Молодые люди избивали спортсмена, снимая происходящее на камеру. В Сети появилась запись, на которой видно, что жертва нападения лежит без сознания, а у нападавших есть кровь на лицах.
Как рассказала телеканалу 360 представитель СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская, врачи боролись за жизнь биатлониста три недели, но не смогли спасти его.
В связи со смертью потерпевшего уголовное дело переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Позднее полиция задержала двух подозреваемых. По информации СК, один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщили видео избиения.
"Никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.