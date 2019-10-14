Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T16:25Z
https://ria.ru/20191014/1559771295.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155977/02/1559770253_0:35:2862:1645_1036x0_80_0_0_d93c58acdf20463cbb21d3471a5823c9.jpg
РИА Новости

Путин заявил о необходимости координации Москвы и Эр-Рияда

16:25 14.10.2019
1100
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассматривает координацию Москвы и Эр-Рияда как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африки.
"Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке. Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы", - заявил он, открывая переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Путин выразил надежду, что его визит в королевство придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. "Мы подготовили очень солидный пакет совместных документов, который должен быть реализован позднее, а в ходе визита - подписан", - подчеркнул глава российского государства.
Путин отметил рост товарооборота двух стран и эффективную работу межправительственной комиссии. Также он отметил создание российско-саудовского экономического совета, в состав которого вошли представители крупного бизнеса двух стран.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Вчера, 16:01РИА Новости
Путин: Россия ценит вклад короля Саудовской Аравии в сотрудничество
Президент РФ подчеркнул, что намерен обсудить на переговорах ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике. Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году будет председательствовать в Группе двадцати. "На саммите в городе Осака провели очень полезную беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, условились в частности о продлении договоренностей в формате ОПЕК+ в целях стабилизации мирового нефтяного рынка", - сказал глава российского государства.
1010303
Обсудить 2
Мухаммед бен СальманСальман бен Абдель Азиз аль СаудВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра
Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
Путин: Россия ценит вклад короля Саудовской Аравии в сотрудничество
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Эксперт рассказал, когда Турции необходимо прекратить операцию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
Король Саудовской Аравии оценил активную роль России в регионе и в мире
Лента
новостей
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Граница Акчакале – Тель Абьяд
МИД Люксембурга: освобожденные боевики ИГ* могут создать угрозу в Европе
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии официальной встречи
В Эр-Рияде прошли переговоры Владимира Путина и короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
На рукопожатие к Путину собралась очередь саудовцев
Помощник президента России Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
Турецкая бронетехника на турецко-сирийской границе. 21 января 2018
ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на российско-саудовских переговорах
Москва и Эр-Рияд приняли меморандум об упрощении выдачи виз
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 октября 2019
Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой
Президент РФ Владимир Путин на российско-саудовских переговорах
Россия и Саудовская Аравия договорились создать торговые представительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния