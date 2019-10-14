Путин заявил о необходимости координации Москвы и Эр-Рияда

ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассматривает координацию Москвы и Эр-Рияда как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африки.

"Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке. Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы", - заявил он, открывая переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Путин выразил надежду, что его визит в королевство придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. "Мы подготовили очень солидный пакет совместных документов, который должен быть реализован позднее, а в ходе визита - подписан", - подчеркнул глава российского государства.

Путин отметил рост товарооборота двух стран и эффективную работу межправительственной комиссии. Также он отметил создание российско-саудовского экономического совета, в состав которого вошли представители крупного бизнеса двух стран.