Число семей, не охваченных цифровым ТВ, снизилось до 20 тысяч

КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Количество семей, не имеющих возможности принимать цифровое эфирное телевидение, снизилось в РФ с 800 тысяч до 20 тысяч, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.

"У нас в программе обеспечения жителей, проживающих вне зоны гарантированного цифрового эфирного вещания, находилось изначально 800 тысяч семей. В самой программе по их обеспечению на льготных условиях комплектами спутникового телевидения принимали участие четыре оператора спутникового телевидения: МТС, "Триколор", "НТВ-Плюс" и "Орион" (известна как "Телекарта"). На настоящий момент из 800 тысяч семей, которые изначально находились вне зоны, не имеют возможности смотреть цифровое телевидение 20 тысяч семей", - сказал Волин журналистам.

В ближайшие две недели, по его словам, это количество уменьшится еще примерно на 3-5 тысяч домохозяйств.

При этом Волин отметил, что в числе данных 20 тысяч семей достаточно большое количество людей, которые просто не хотят смотреть телевизор в силу религиозных или каких-либо других причин.