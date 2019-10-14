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РИА Новости

Число семей, не охваченных цифровым ТВ, снизилось до 20 тысяч

16:23 14.10.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
Пульт дистанционного управления. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Количество семей, не имеющих возможности принимать цифровое эфирное телевидение, снизилось в РФ с 800 тысяч до 20 тысяч, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
"У нас в программе обеспечения жителей, проживающих вне зоны гарантированного цифрового эфирного вещания, находилось изначально 800 тысяч семей. В самой программе по их обеспечению на льготных условиях комплектами спутникового телевидения принимали участие четыре оператора спутникового телевидения: МТС, "Триколор", "НТВ-Плюс" и "Орион" (известна как "Телекарта"). На настоящий момент из 800 тысяч семей, которые изначально находились вне зоны, не имеют возможности смотреть цифровое телевидение 20 тысяч семей", - сказал Волин журналистам.
В ближайшие две недели, по его словам, это количество уменьшится еще примерно на 3-5 тысяч домохозяйств.
Отключение аналогового вещания
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При этом Волин отметил, что в числе данных 20 тысяч семей достаточно большое количество людей, которые просто не хотят смотреть телевизор в силу религиозных или каких-либо других причин.
С переходом от аналогового к цифровому эфирному телевещанию зрители во всех субъектах страны получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс). Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перешли еще 36 регионов. Переход всей страны на цифровое эфирное вещание завершился 14 октября.
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