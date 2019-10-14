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РИА Новости
Туризм

Исследование: россияне стали тратить меньше денег на отдыхе за рубежом

17:02 14.10.2019 (обновлено: 17:06 14.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россияне стали экономнее расходовать деньги во время зарубежного отдыха, особенно на сувениры и рестораны, говорится в исследовании платежной системы "Мир".
Аналитики провели опрос около трех тысяч держателей карт и выяснили, что число россиян, которые тратят в отпуске все привезенные деньги сократилось на 8% - с 38% в 2017 году до 30% в 2019 году.
Как показало исследование, растет доля тех туристов, которые пользуется банковской картой за границей: 28% в 2019 году против 23% в 2017 году.
Кроме того, респонденты в путешествиях стали значительно меньше тратить на сувениры, немного больше - на продукты, сократились и расходы на кафе и рестораны.
Авторы исследования зафиксировали, что доля россиян, путешествующих за границу, продолжает расти: 37% респондентов отметили, что за последние три года выезжали за пределы России, в то время как в 2017 году заграничные поездки совершали только 32% участников опроса.
Самым популярным направлением у россиян продолжает оставаться Турция, в эту страну путешествует около трети тех, кто выезжает за границу. В пятерку самых посещаемых стран также вошли Таиланд, Белоруссия, Испания и Франция.
Муниципальный рынок на площади Редона в Валенсии
14 августа, 06:14Туризм
Россияне рассказали, на что они тратят больше всего денег в путешествиях
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ТуризмТуризмОпросытуристыНовости - ТуризмФранцияТурцияБелоруссияТаиландИспания
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