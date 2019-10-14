Исследование: россияне стали тратить меньше денег на отдыхе за рубежом

Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россияне стали экономнее расходовать деньги во время зарубежного отдыха, особенно на сувениры и рестораны, говорится в исследовании платежной системы "Мир".

Аналитики провели опрос около трех тысяч держателей карт и выяснили, что число россиян, которые тратят в отпуске все привезенные деньги сократилось на 8% - с 38% в 2017 году до 30% в 2019 году.

Как показало исследование, растет доля тех туристов, которые пользуется банковской картой за границей: 28% в 2019 году против 23% в 2017 году.

Кроме того, респонденты в путешествиях стали значительно меньше тратить на сувениры, немного больше - на продукты, сократились и расходы на кафе и рестораны.

Авторы исследования зафиксировали, что доля россиян, путешествующих за границу, продолжает расти: 37% респондентов отметили, что за последние три года выезжали за пределы России, в то время как в 2017 году заграничные поездки совершали только 32% участников опроса.