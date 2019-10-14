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РИА Новости

Путин поручил подготовить предложения по автодорогам между Колымой и БАМом

15:47 14.10.2019
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© Depositphotos / AnzherТрасса "Колыма" из Якутска в Магадан
Трасса Колыма из Якутска в Магадан
© Depositphotos / Anzher
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, а также правительству Магаданской области и Республики Саха (Якутия) до 1 марта представить предложения по созданию устойчивой автомобильной связи между Магаданской областью и Байкало-Амурской магистралью.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Магаданской области и правительством Республики Саха (Якутия) представить предложения об установлении устойчивой автомобильной связи между центрами экономического роста на территории Магаданской области и Байкало-Амурской магистралью", - говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 4 сентября.
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Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Общая протяженность магистрали - 4,3 тысячи километров.
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Владимир ПутинЯкутияМагаданская область
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