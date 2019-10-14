Презентация доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире"

Участники:
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр КУДРЯВЦЕВ;
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы пастор Олег ГОНЧАРОВ;
- член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий ЗВОНАРЁВ;
- вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России по связям с государственными, общественными организациями раввин Зиновий КОГАН.
В ходе мероприятия будут представлены результаты мониторинга тенденций в сфере свободы вероисповедания в мире, зафиксированные за период 2018–2019 годов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр КУДРЯВЦЕВ;
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы пастор Олег ГОНЧАРОВ;
- член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий ЗВОНАРЁВ;
- вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России по связям с государственными, общественными организациями раввин Зиновий КОГАН.
В ходе мероприятия будут представлены результаты мониторинга тенденций в сфере свободы вероисповедания в мире, зафиксированные за период 2018–2019 годов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/