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РИА Новости

Презентация доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире"

15:43 14.10.2019
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24 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация ежегодного доклада Российской ассоциации защиты религиозной свободы "Мониторинг религиозной свободы в современном мире".
Участники:
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр КУДРЯВЦЕВ;
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы пастор Олег ГОНЧАРОВ;
- член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий ЗВОНАРЁВ;
- вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России по связям с государственными, общественными организациями раввин Зиновий КОГАН.

В ходе мероприятия будут представлены результаты мониторинга тенденций в сфере свободы вероисповедания в мире, зафиксированные за период 2018–2019 годов.

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