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РИА Новости

ЕС подготовит санкции против Турции из-за буровых работ на шельфе Кипра

15:42 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС согласовали введение санкционного режима против Турции из-за "незаконных" буровых работ на кипрском шельфе, поручили подготовить меры против причастных к этой деятельности, говорится в принятом в понедельник заявлении.
"В свете продолжающейся незаконной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье, Совет ЕС согласился с тем, что вводится рамочный режим ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконное бурение или причастных к нему", - говорится в заявлении, распространенном в Люксембурге по итогам переговоров.
В нем также поручено главе дипломатии ЕС "оперативно представить соответствующие предложения".
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