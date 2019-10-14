ЕС подготовит санкции против Турции из-за буровых работ на шельфе Кипра

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС согласовали введение санкционного режима против Турции из-за "незаконных" буровых работ на кипрском шельфе, поручили подготовить меры против причастных к этой деятельности, говорится в принятом в понедельник заявлении.

"В свете продолжающейся незаконной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье, Совет ЕС согласился с тем, что вводится рамочный режим ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконное бурение или причастных к нему", - говорится в заявлении, распространенном в Люксембурге по итогам переговоров.