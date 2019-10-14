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РИА Новости

Профсоюз призвал сотрудников Lufthansa к забастовке 20 октября

15:39 14.10.2019
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© Flickr / BriYYZСамолет Lufthansa
Самолет Lufthansa
© Flickr / BriYYZ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Профсоюз бортпроводников Ufo призвал сотрудников авиакомпании Lufthansa провести пятичасовую забастовку 20 октября в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне, сообщается в пресс-релизе на сайте профсоюза.
Забастовка запланирована на воскресенье с 6.00 до 11.00 (с 7.00 до 12.00 мск). Причиной стачки стали окончательно провалившиеся тарифные переговоры. Если авиакомпания не пойдет на уступки, профсоюз не исключил и других забастовок.
Пока неизвестно, сколько рейсов затронет забастовка.
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Франкфурт-на-МайнеLufthansaМюнхенВ мире
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