Профсоюз призвал сотрудников Lufthansa к забастовке 20 октября

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Профсоюз бортпроводников Ufo призвал сотрудников авиакомпании Lufthansa провести пятичасовую забастовку 20 октября в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне, сообщается в пресс-релизе на сайте профсоюза.

Забастовка запланирована на воскресенье с 6.00 до 11.00 (с 7.00 до 12.00 мск). Причиной стачки стали окончательно провалившиеся тарифные переговоры. Если авиакомпания не пойдет на уступки, профсоюз не исключил и других забастовок.