Власти Удмуртии рассказали о развитии программы детского здравоохранения

УФА, 14 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии в 2019 году привлекли более 134 миллионов рублей на реализацию программы развития детского здравоохранения, сообщили в пресс-службе главы республики.
"На реализацию программы развития детского здравоохранения из федерального бюджета в 2019 году привлечено 134,36 миллиона рублей, при этом софинансирование республиканского бюджета составляет 31,52 миллиона", - сообщила пресс-служба главы Удмуртии, отметив, что "кроме того, в целях достижения показателей результативности проекта на текущий год предусмотрено 187,03 миллиона рублей из фонда социального страхования на родовые сертификаты".
Пресс-служба поясняет, что на эти средства оснащают материально-техническую базу детских поликлиник и организовывают внутренние пространства детских учреждений здравоохранения.
"В 2019-2020 годы 22 детские медицинские организации получат рентгеновские аппараты, аппараты МРТ и другую медицинскую технику. В 20 детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях Удмуртии за счёт средств регионального бюджета будут созданы зоны комфортного пребывания в холлах учреждений, оснащены игровые зоны, будут установлены электронные табло с расписанием приема врачей, а также оборудованы крытые колясочные", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Ведомство информирует, что "мероприятия по развитию детского здравоохранения продолжатся в 2020 году. В планах поставка 14 единиц тяжелого узкоспециализированного оборудования, ремонт детских медицинских учреждений и создание комфортных условий пребывания. Изменения коснутся всех детских медицинских учреждений региона".