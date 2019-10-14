Власти Удмуртии рассказали о развитии программы детского здравоохранения

"На реализацию программы развития детского здравоохранения из федерального бюджета в 2019 году привлечено 134,36 миллиона рублей, при этом софинансирование республиканского бюджета составляет 31,52 миллиона", - сообщила пресс-служба главы Удмуртии, отметив, что "кроме того, в целях достижения показателей результативности проекта на текущий год предусмотрено 187,03 миллиона рублей из фонда социального страхования на родовые сертификаты".