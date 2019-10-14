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РИА Новости

На форуме в Сочи обсудят научное сотрудничество между Россией и Африкой

15:38 14.10.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Развитие сотрудничества в научной, образовательной и экономической сферах между Россией и Африкой обсудят на экономическом форуме в Сочи в октябре, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"В рамках деловой программы экономического форума Россия – Африка при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации и фонда Росконгресс пройдет сессия, посвященная сотрудничеству в гуманитарной и социальной сферах между Россией и странами Африки. Дискуссионная панель под названием "Россия – Африка: наука, образование и инновации для развития экономики" состоится 24 октября", - говорится в сообщении.
Форум Россия - Африка состоится 23–24 октября в Сочи. Он будет проводиться регулярно и призван способствовать поддержанию бизнес-диалога между Россией и странами Африки на постоянной основе.
Участие в сессии планируют принять министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов, министр образования Республики Кения Джордж Альберт Оморе Магоха, министр науки и технологий, высшего и профессионально-технического образования Республики Мозамбик Жорже Ньямбиу.
"Мы ожидаем дальнейшего расширения разнопланового сотрудничества в гуманитарной сфере между Россией и Африкой, прежде всего в сфере высшего образования и научных исследований. Сейчас прорабатываются возможности и пути увеличения уже в ближайшие годы числа студентов из государств Африканского континента в российских вузах", – отметил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Наряду с уже подписанными меморандумами о научной и научно-технической деятельности с Гвинеей, Угандой и ЮАР готовятся к подписанию аналогичные документы с Мозамбиком и Намибией. Меморандумы предусматривают проведение совместных работ в таких основополагающих отраслях экономики африканских стран как сельское хозяйство, рациональное недропользование и экология. Также прорабатываются новые проекты в таких высокотехнологичных областях как телемедицина и спутниковые технологии.
Фонд "Росконгресс" - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.
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Фонд "Росконгресс"АфрикаСочиРоссияОбразование - Общество
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