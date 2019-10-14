Участники:
- президент Международной ассоциации синестетов, деятелей искусства и науки (IASAS), антрополог Шон Эндрю ДЭЙ;
- историк исследований синестезии Йорг ЙЕВАНСКИ;
- основатель Российского синестетического сообщества, психолог Антон СИДОРОВ-ДОРСО;
- искусствовед, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Елена РОВЕНКО;
- секретарь IASAS, художник-синестет Кэролин ХАРТ;
- музыкант-синестет, нейроученый Кейтлин ХОВА;
- художник-синестет Кэрол СТИН.
Модератор – заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.
С 16 по 20 октября состоится Московская международная конференция по синестезии, в рамках которой будут организованы лекции, круглые столы, аудиовизуальные концерты, экспериментальные музыкальные перформансы и мультисенсорные инсталляции.
В ходе пресс-конференции планируется обсудить вопросы исследования синестезии и роль этого феномена в искусстве и творчестве. Также состоится презентация AR-проекта РИА Новости "Синестезия", который позволяет понять, как видят и воспринимают мир синестеты, как звучат цвета и как окрашены эмоции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент Международной ассоциации синестетов, деятелей искусства и науки (IASAS), антрополог Шон Эндрю ДЭЙ;
- историк исследований синестезии Йорг ЙЕВАНСКИ;
- основатель Российского синестетического сообщества, психолог Антон СИДОРОВ-ДОРСО;
- искусствовед, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Елена РОВЕНКО;
- секретарь IASAS, художник-синестет Кэролин ХАРТ;
- музыкант-синестет, нейроученый Кейтлин ХОВА;
- художник-синестет Кэрол СТИН.
Модератор – заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.
С 16 по 20 октября состоится Московская международная конференция по синестезии, в рамках которой будут организованы лекции, круглые столы, аудиовизуальные концерты, экспериментальные музыкальные перформансы и мультисенсорные инсталляции.
В ходе пресс-конференции планируется обсудить вопросы исследования синестезии и роль этого феномена в искусстве и творчестве. Также состоится презентация AR-проекта РИА Новости "Синестезия", который позволяет понять, как видят и воспринимают мир синестеты, как звучат цвета и как окрашены эмоции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/