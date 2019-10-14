Презентация AR-проекта РИА Новости "Синестезия"

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16 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Синестезия: исследование феномена, роль в искусстве и творчестве".