Леонид Кострома: офсетные контракты – выигрыш для Москвы и для бизнеса

Московские власти объявили конкурс на заключение третьего офсетного контракта в медицинской отрасли, предусматривающего создание в столице крупного производства медизделий. По мнению властей, подобные госконтракты уже доказали свою эффективность, будучи одинаково выгодными как для государства, так и для бизнеса. О механизме офсетного контракта и его перспективах для предпринимателей РИА Новости рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

- В чем особенности офсетного контракта, каковы его преимущества с точки зрения госструктур и с точки зрения бизнеса?

- Офсетный контракт представляет собой закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Основная цель офсета – стимулирование частных инвестиций в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей на территории субъекта РФ.

От заключения офсетного контракта выигрывают обе стороны. Город получает импортозамещение в социально значимых сферах, увеличение налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест и экономию бюджетных средств на закупку, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемой продукции, как правило, снижается.

Что касается выгоды для бизнеса, то офсетный контракт с Москвой - это, прежде всего, высокая надежность покупателя, так как столица является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта локализуемой продукции. После выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков.

Бизнес может рассчитывать на различные льготы от города в рамках действующих мер поддержки: земельные участки для размещения производства, снижение налогов, арендных ставок за землю и субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.

- Каковы первые результаты работы столичного правительства в этом направлении?

- Москва не только заключила первый офсетный контракт в РФ, но и совместно с Минэкономразвития активно разрабатывала данный механизм. Он регламентирован в законе о контрактной системе: подписывается на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций должен составлять 1 миллиард рублей, поставляемый товар – непременно российского происхождения.

На сегодняшний день столица подписала с инвесторами уже два офсетных контракта по созданию фармацевтических производств. Офсеты в фармацевтике гарантируют бесперебойную поставку жизненно важных препаратов, а для москвичей это еще и льготное лекарственное обеспечение. Совокупный объем инвестиций по двум заключенным контрактам составит 8,8 миллиарда рублей, общий объем поставки – 32,4 миллиарда рублей. Начальная (максимальная) цена контрактов в результате двух конкурсных процедур была ощутимо снижена – в общей сложности на 36%. Офсеты подписаны на 10 лет.

Создание современных фармпроизводств в городе будет осуществляться за счет внебюджетных инвестиций – средств поставщиков-инвесторов – с глубокой локализацией производства до субстанции (по отдельным препаратам).

- Расскажите подробнее о первых офсетах в фармацевтической отрасли.

- Первый офсетный контракт Москва заключила в октябре 2017 года с ЗАО "Биокад". По его условиям, инвестор построит в городе современное производство 22 наименований лекарственных средств, поставку которых будет осуществлять в течение 7 лет. Это онкология, иммуномодуляторы. Цена контракта составила 14 миллиардов рублей, объем инвестиций в создание предприятия – 3 миллиарда рублей. На сегодняшний день инвестору присвоен статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", идет строительство производства.

Инвестором по второму офсетному контракту, заключенному осенью 2018 года, выступило ООО "Р-Опра" (дочерняя компания АО "Р-Фарм"). В течение 4 лет на территории Москвы будет локализовано производство лекарственных препаратов 31 международного непатентованного наименования. Поставщик исполнит обязательства по контракту за 18,4 миллиарда рублей, инвестиции по второму офсету составят 5,8 миллиарда рублей, на производстве будет создано 12 линий. Предметом данного контракта стали препараты, применяемые в лечении и профилактике эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. Более половины лекарств, закупаемых в рамках офсета, не производятся на территории России. Не менее чем три лекарственных средства будут локализованы по полному циклу. На данный момент инвестор завершил проектирование современного фармзавода, который впоследствии возведет на территории ОЭЗ в Зеленограде.

- И это только первые ласточки. …

- Да, до конца 2019 года Москва по итогам конкурсных процедур планирует заключить еще один, уже третий офсетный контракт. По его условиям, на территории столицы будет создано производство медицинских изделий для стомированных больных. Стома, обычно являющаяся следствием онкологических заболеваний, – это отверстие на теле, которое требует особого ухода, зачастую пожизненно. Новое предприятие, построенное в городе на средства инвестора, будет выпускать российские аналоги медизделий для пациентов со стомой.

Срок третьей офсетной сделки составит также 10 лет. Объем инвестиций – не менее 1 миллиарда рублей в течение трех лет. Реализация инвестиционной стадии проекта предусмотрена в два этапа с учетом различной степени сложности процессов изготовления медизделий. Поставка товаров для нужд города будет осуществляться на протяжении 8 лет. Все произведенные медицинские изделия перед поставкой обязательно будут протестированы Департаментом здравоохранения столицы.

- В каких еще областях офсетные контракты имеют наибольший потенциал?

- Москва является одним из самых платежеспособных и перспективных госзаказчиков, поэтому потенциал офсетного контракта здесь не ограничивается фармацевтикой и медицинскими изделиями. Так, в будущем город планирует проводить офсетные сделки в таких сферах, как питание, транспортное машиностроение, техника и материалы для ЖКХ, IT-оборудование.