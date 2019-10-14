В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.

Установлено, что 68-летний американец временно проживал в Обнинске у своей знакомой.

"В ходе конфликта, возникшего с хозяйкой квартиры, женщина вызвала сотрудников полиции. В ходе проверки документов, не желая подчиняться законному требованию сотрудника полиции и участвовать в разбирательстве… мужчина нанес полицейскому один удар кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Установлено, что в августе текущего года у иностранца закончилось разрешение на проживание в Российской Федерации", - информирует прокуратура.