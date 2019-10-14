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РИА Новости

В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского

15:09 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.
Установлено, что 68-летний американец временно проживал в Обнинске у своей знакомой.
"В ходе конфликта, возникшего с хозяйкой квартиры, женщина вызвала сотрудников полиции. В ходе проверки документов, не желая подчиняться законному требованию сотрудника полиции и участвовать в разбирательстве… мужчина нанес полицейскому один удар кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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"Установлено, что в августе текущего года у иностранца закончилось разрешение на проживание в Российской Федерации", - информирует прокуратура.
Представитель надзорного ведомства уточнила РИА Новости, что, пока расследуется уголовное дело, иностранец будет находиться в России, сейчас он помещен под стражу.
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ОбнинскСШАПроисшествия
Популярные комментарии
На Бута надо контру обменять. Женщину повысить в звании. Полицейского - в санаторий.
14 октября, 15:14
vvab6
20101000
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