Мусульмане выступили за любые меры по ограничению продажи алкоголя

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Мусульмане в целом против употребления и распространения алкоголя, который запрещен для всех последователей ислама, заявил РИА Новости первый зампредседателя Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов.
"Мы приветствуем любые меры, уберегающие людей от деструктивных последствий употребления алкогольных продуктов, в том числе и закон о повышении возрастного ограничения на продажу алкоголя до 21 года", - отметил Аббясов.
По его словам, сегодня государственные власти проявляют реальную заботу о подрастающем поколении, например, чтобы у детей и молодежи не было возможности купить алкоголь.
"Считаем, что религиозные деятели солидарны в вопросе соответствующего воспитания нашей молодежи. У нее не должно быть стремления употреблять пагубный продукт. Следовательно, нам всем необходимо предпринимать нужные шаги в этом направлении", - заключил Аббясов.
Ранее Русская православная церковь выступила за запрет продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Об этом заявил в среду председатель синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В свою очередь, Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Однако против предложения выступило министерство финансов.