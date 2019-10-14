Более 99% бюллетеней обработано на выборах в Польше, лидирует PiS

ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши обработала 99,49% избирательных бюллетеней на прошедших в воскресенье выборах в парламент, победа правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского подтверждается, заявил глава Госзбиркома Веслав Козелевич на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.

"Обработано 99,49% бюллетеней. Нам недостает данных из 140 комиссий, в том числе четырех за границей – трех в Великобритании и одной в Германии", - сказал Козелевич.

В соответствии с последними данными, правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 43,76% голосов на выборах в сейм (нижняя палата парламента).

Объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), по данным Госизбиркома, набирает 27,24% голосов, "Союз демократических левых" 12,52% голосов, "Польская крестьянская партия" (PSL) - 8,58% голосов, а объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" – 6,79%.