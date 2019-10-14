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РИА Новости

Более 99% бюллетеней обработано на выборах в Польше, лидирует PiS

15:05 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши обработала 99,49% избирательных бюллетеней на прошедших в воскресенье выборах в парламент, победа правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского подтверждается, заявил глава Госзбиркома Веслав Козелевич на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.
"Обработано 99,49% бюллетеней. Нам недостает данных из 140 комиссий, в том числе четырех за границей – трех в Великобритании и одной в Германии", - сказал Козелевич.
В соответствии с последними данными, правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского набирает 43,76% голосов на выборах в сейм (нижняя палата парламента).
Объединение оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), по данным Госизбиркома, набирает 27,24% голосов, "Союз демократических левых" 12,52% голосов, "Польская крестьянская партия" (PSL) - 8,58% голосов, а объединение евроскептиков и националистов "Конфедерация" – 6,79%.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Государственная избирательная комиссия продолжает обработку избирательных бюллетеней.
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Вчера, 13:32РИА Новости
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