В Косово требуют расследовать подозрения в отравлении членов ЦИК

БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы самопровозглашенного Косово должны расследовать предполагаемое отравление членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) конвертами с бюллетенями из центральной Сербии на прошедших выборах, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.

Полиция самопровозглашенной республики накануне сообщила, что члены избиркома в Приштине, которые пересчитывали доставленные почтой около 3,4 тысячи бюллетеней к прошедшим парламентским выборам 6 октября, получили аллергическую реакцию на руках и лицах. Члены крупнейшей партии нацменьшинства "Сербский список" в избиркоме не жаловались на самочувствие, но также были выдворены полицейскими. Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии заявила, что речь идет о попытке манипуляции голосами сербов с косовской пропиской со стороны косовоалбанских властей.

Тачи в понедельник провел встречу с главой избиркома, руководством прокуратуры и спецслужб.

"Требую от госорганов, чтобы профессионально раскрыли это дело и предприняли все необходимые шаги для расследования подозрений об отравлении членов ЦИК", - цитирует Радио и телевидение Косово своего лидера.

Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в версии Приштины.

"Сейчас они уже не уверены, были ли отравлены, не знают, что придумать, но убеждены, что надо устранить "Сербский список". Это оставит катастрофические последствия для отношений сербов и албанцев", - заявил Вучич на встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко в Белграде.

ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей, из которых свыше 100 тысяч - косовские сербы. Допускалось голосование по почте. Для сербов по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики, на которые претендует "Сербский список", что позволит ему войти в органы власти.