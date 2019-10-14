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РИА Новости

В Косово требуют расследовать подозрения в отравлении членов ЦИК

15:00 14.10.2019
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© AP Photo / Darko VojinovicВнеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы самопровозглашенного Косово должны расследовать предполагаемое отравление членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) конвертами с бюллетенями из центральной Сербии на прошедших выборах, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Полиция самопровозглашенной республики накануне сообщила, что члены избиркома в Приштине, которые пересчитывали доставленные почтой около 3,4 тысячи бюллетеней к прошедшим парламентским выборам 6 октября, получили аллергическую реакцию на руках и лицах. Члены крупнейшей партии нацменьшинства "Сербский список" в избиркоме не жаловались на самочувствие, но также были выдворены полицейскими. Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии заявила, что речь идет о попытке манипуляции голосами сербов с косовской пропиской со стороны косовоалбанских властей.
Тачи в понедельник провел встречу с главой избиркома, руководством прокуратуры и спецслужб.
"Требую от госорганов, чтобы профессионально раскрыли это дело и предприняли все необходимые шаги для расследования подозрений об отравлении членов ЦИК", - цитирует Радио и телевидение Косово своего лидера.
Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в версии Приштины.
"Сейчас они уже не уверены, были ли отравлены, не знают, что придумать, но убеждены, что надо устранить "Сербский список". Это оставит катастрофические последствия для отношений сербов и албанцев", - заявил Вучич на встрече с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко в Белграде.
ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей, из которых свыше 100 тысяч - косовские сербы. Допускалось голосование по почте. Для сербов по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики, на которые претендует "Сербский список", что позволит ему войти в органы власти.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Александр Вучич
Вчера, 11:48РИА Новости
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Александр ВучичХашим ТачиСербияКосовоПриштинаВ мире
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