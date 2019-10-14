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РИА Новости

Опубликовано видео с предполагаемым серийным насильником из Томской области

14:58 14.10.2019 (обновлено: 17:59 14.10.2019)
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НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись следственных действий с участием 60-летнего жителя города Стрежевой Томской области, который подозревается в сексуальном насилии над женщинами.
На видеокадрах мужчину в наручниках заводят в отдел полиции. Также опубликованы кадры следственного эксперимента с участием задержанного и процедуры его опознания потерпевшими.
Задержание
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Источник: предполагаемый томский серийный насильник работал в милиции
Как сообщалось ранее, следователи СК, полицейские и сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии преступлений, связанных с сексуальным насилием над женщинами в городе Стрежевой с 2004 по 2017 год. Ему предъявили обвинение в нескольких эпизодах изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера. Мужчину заключили под стражу.
По данным правоохранителей, установить личность подозреваемого позволил ДНК-профиль, который был обнаружен в результате исследования вещественных доказательств с применением современных средств и методов криминалистики в региональном экспертном криминалистическом центре в ходе дополнительной генотипической экспертизы. Кроме того, подозреваемого опознала одна из потерпевших.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, предполагаемый серийный насильник ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтедобывающих компаний.
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