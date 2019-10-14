Опубликовано видео с предполагаемым серийным насильником из Томской области

НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Следственный комитет России на своем Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись следственных действий с участием 60-летнего жителя города Стрежевой Томской области, который подозревается в сексуальном насилии над женщинами.

На видеокадрах мужчину в наручниках заводят в отдел полиции. Также опубликованы кадры следственного эксперимента с участием задержанного и процедуры его опознания потерпевшими.

Как сообщалось ранее, следователи СК, полицейские и сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии преступлений, связанных с сексуальным насилием над женщинами в городе Стрежевой с 2004 по 2017 год. Ему предъявили обвинение в нескольких эпизодах изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера. Мужчину заключили под стражу.

По данным правоохранителей, установить личность подозреваемого позволил ДНК-профиль, который был обнаружен в результате исследования вещественных доказательств с применением современных средств и методов криминалистики в региональном экспертном криминалистическом центре в ходе дополнительной генотипической экспертизы. Кроме того, подозреваемого опознала одна из потерпевших.