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РИА Новости
Омская область

Участники Форума сотрудничества РФ и Казахстана посетят предприятия в Омске

14:58 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство многоэтажного жилого дома в Омске
Строительство многоэтажного жилого дома в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Строительство многоэтажного жилого дома в Омске. Архивное фото
ОМСК, 14 окт – РИА Новости. Участники и гости XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске в начале ноября, смогут посетить ведущие предприятия и организации сибирского региона, сообщает облправительство.
На очередном совещании по подготовке к проведению в Омске международного саммита под руководством губернатора Омской области Александра Буркова в понедельник обсудили деловую программу форума и представили удобный сервис для гостей и участников мероприятия - карту гостя.
"Делегациям будет предложено посещение ведущих предприятий и организаций региона, готовых представить гостям свои уникальные наработки и технологии, как в сфере промышленности, сельскохозяйственной переработки, аграрного машиностроения, так и в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что карта гостя позволит участникам и гостям форума сориентироваться в мире омской культуры – музеев, театров и кинотеатров, подскажет, как найти в городе рестораны и кофейни и где приобрести сувенирную продукцию. Карта будет распространяться бесплатно среди участников и гостей. Она будет не только содержать информацию о 47 заведениях, но и скидочные предложения для посетителей.
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В правительстве Омской области также отметили, что отличие предстоящего форума от всех предыдущих в его уникальном формате. Впервые в рамках международного саммита России и Казахстана будет организован Форум молодых лидеров двух стран, а также пройдет панельная сессия с участием молодых дипломатов России и Казахстана.
Очередной XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав двух государств состоится в Омске 7 ноября.
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