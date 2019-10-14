Участники Форума сотрудничества РФ и Казахстана посетят предприятия в Омске

ОМСК, 14 окт – РИА Новости. Участники и гости XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске в начале ноября, смогут посетить ведущие предприятия и организации сибирского региона, сообщает облправительство.

На очередном совещании по подготовке к проведению в Омске международного саммита под руководством губернатора Омской области Александра Буркова в понедельник обсудили деловую программу форума и представили удобный сервис для гостей и участников мероприятия - карту гостя.

"Делегациям будет предложено посещение ведущих предприятий и организаций региона, готовых представить гостям свои уникальные наработки и технологии, как в сфере промышленности, сельскохозяйственной переработки, аграрного машиностроения, так и в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что карта гостя позволит участникам и гостям форума сориентироваться в мире омской культуры – музеев, театров и кинотеатров, подскажет, как найти в городе рестораны и кофейни и где приобрести сувенирную продукцию. Карта будет распространяться бесплатно среди участников и гостей. Она будет не только содержать информацию о 47 заведениях, но и скидочные предложения для посетителей.

В правительстве Омской области также отметили, что отличие предстоящего форума от всех предыдущих в его уникальном формате. Впервые в рамках международного саммита России и Казахстана будет организован Форум молодых лидеров двух стран, а также пройдет панельная сессия с участием молодых дипломатов России и Казахстана.