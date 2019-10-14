Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T17:07Z
https://ria.ru/20191014/1559765768.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/08/1557370858_0:314:3082:2048_1036x0_80_0_0_5802b1c92fb04b796b1a0051d51417df.jpg
РИА Новости

В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей

14:54 14.10.2019 (обновлено: 17:07 14.10.2019)
15218
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПравоохранительные органы
Правоохранительные органы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Правоохранительные органы. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.
"По данным следствия, мужчина в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил супругу ножом в тело, отчего женщина скончалась на месте", — говорится в сообщении.
Преступник расправился с жертвой прямо на улице. Жители соседних домов сняли конфликт на видео. На записи видно, что в момент убийства рядом находятся два ребенка.
Следователи готовят документы для заключения подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
12 октября, 00:31РИА Новости
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
11103612723
Обсудить 3
ЧитаПроисшествия
Рекомендуем
Николай Булакин
В МВД рассказали подробности гибели мэра Абакана
РИА
Новости
Самолет Аэрофлота Airbus A321-211 в аэропорту Шереметьево
Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Лента
новостей
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Полиция
Мастера спорта по биатлону избили до смерти в Красноярске
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава города Абакана Николай Булакин
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за операции в Сирии
Певица Солли
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Помощник президента России Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния