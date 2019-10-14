В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей

"По данным следствия, мужчина в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил супругу ножом в тело, отчего женщина скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Преступник расправился с жертвой прямо на улице. Жители соседних домов сняли конфликт на видео. На записи видно, что в момент убийства рядом находятся два ребенка.