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РИА Новости

СК возбудил дело после обрушения стены под Костромой, где погиб ребенок

14:44 14.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Следствие возбудило дело о халатности после гибели восьмилетнего школьника и травмирования его брата при обрушении стены заброшенной постройки в Костромской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Трагедия произошла в воскресенье, 13 октября, возле поселка Талица Вохомского района. По данным СК, трое мальчиков пришли к заброшенной постройке и стали с помощью ломов искать металл. В результате стена обрушилась, один восьмилетний ребенок погиб на месте, еще один был госпитализирован, третий, младший мальчик, не получил травм. СК начал проверку по факту ЧП.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены заброшенного строения возле поселка Талица Вохомского района, в результате чего один ребенок погиб, второй травмирован, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, бесхозные кирпичные гаражи возле поселка Талица "находились в аварийном состоянии, доступ к ним был свободен неопределенному кругу лиц".
Следствие назначило судебно-медицинские экспертизы, запрошена характеристика на семьи. Как ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ольга Вакурова, все трое школьников - братья, выжившие - родные, а погибший приходился им двоюродным братом.
"Следствию предстоит установить принадлежность указанной постройки и должностных лиц, ответственных за ее содержание. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления области", - отмечает следствие.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 10:19РИА Новости
Под Костромой при обрушении стены заброшенного здания погиб ребенок
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