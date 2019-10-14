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РИА Новости

Британские ядерщики отправились в Иран для модернизации реактора в Араке

14:41 14.10.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 окт – РИА Новости. Группа британских специалистов отправилась в Иран для дальнейшей модернизации реактора в Араке, сообщил посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад.
"Делегация британских специалистов отправилась в Тегеран для доработки модернизации реактора в Араке, согласно положениям Совместного всеобъемлющего плана действий", - написал посол в Twitter.
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Он отметил, что рабочая группа по модернизации реактора в Араке, помимо Ирана, включала США и Китай, однако после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году процесс осуществляется Великобританией и Китаем.
Одним из условий совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе являлось то, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. При этом в Иране заявляли, что способны восстановить ядерный реактор в Араке до состояния, предшествовавшего заключению летом 2015 года СВПД, если этого потребуют нужды Тегерана.
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ВеликобританияИранВ мире
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