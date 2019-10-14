В ДНР заявляют об усилении обстрелов в Донбассе перед встречей в Минске

Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики

ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об усилении интенсивности обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе в преддверии очередного раунда переговоров по Донбассу в Минске.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что количество нарушений со стороны силовиков за 13 октября составило 26 раз, по территории республики было выпущено 60 мин.

"В преддверии встречи трехсторонней контактной группы, которая состоится в Минске 15 октября, помимо увеличения интенсивности обстрелов территории нашей республики враг продолжает нарушать достигнутые договоренности в части, касающейся использования БПЛА", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, за прошедшие сутки в районе подконтрольной ДНР Саханки "уничтожен очередной БПЛА вооруженных формирований Украины типа "Лелека", с помощью которого украинские силовики пытались вести воздушную разведку.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.