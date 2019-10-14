"Росатом" намерен до 2020 года утвердить план развития Севморпути

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Росатом ставит перед собой задачу до конца текущего года утвердить в кабинете министров РФ план развития инфраструктуры Северного морского пути, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Ключевая задача — в этом году утвердить в правительстве план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года", - сказал Лихачев, слова которого приводит официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".