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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" намерен до 2020 года утвердить план развития Севморпути

14:39 14.10.2019
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© Фото : РосатомофлотАтомный лихтеровоз "Севморпуть"
Атомный лихтеровоз Севморпуть
© Фото : Росатомофлот
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Росатом ставит перед собой задачу до конца текущего года утвердить в кабинете министров РФ план развития инфраструктуры Северного морского пути, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Ключевая задача — в этом году утвердить в правительстве план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года", - сказал Лихачев, слова которого приводит официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
Ранее Росатом внес в правительство этот план. Атомная госкорпорация в нынешнем году получила статус инфраструктурного оператора Севморпути.
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1 октября, 14:41РИА Новости
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Ядерные технологииПравительство РоссииАлексей ЛихачевРосатомРоссияЭкономика
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