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РИА Новости

ОНК попросила Госдуму защитить избирательные права арестантов СИЗО

14:36 14.10.2019
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСледственный изолятор
Следственный изолятор
© Sputnik / Виктор Толочко
Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой защитить конституционные права находящихся в СИЗО арестантов, чья вина еще не доказана судом, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
"Фактически десятки тысяч людей в нашей стране ещё не признаны виновными судом, но уже лишены своих избирательных прав", - сказал Мельников, отмечая, что подобная проблема существует на территории "абсолютного большинства других субъектов РФ".
Мельников со ссылкой на информацию Центризбиркома отметил, что голосование избирателей, в том числе содержащихся в СИЗО, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа, не предусмотрено законом.
"Для реализации же избирательных прав данных граждан необходимо внесение соответствующих изменений в законодательство о выборах и референдумах РФ", - пояснил он.
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По его словам, ранее члены ОНК выяснили, что из более чем 8 тысяч московских арестантов активным избирательным правом наделены более 2 тысяч граждан. При этом на выборах в Мосгородуму смогли проголосовать только 83 человека, которые были прописаны либо зарегистрированы на территории соответствующего избирательного округа.
"Я попросил председателя Госдумы оказать содействие в реализации конституционных прав граждан, содержащихся в СИЗО, по их участию в региональных и муниципальных выборах", - сказал Мельников.
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