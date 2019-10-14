ОНК попросила Госдуму защитить избирательные права арестантов СИЗО

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой защитить конституционные права находящихся в СИЗО арестантов, чья вина еще не доказана судом, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

"Фактически десятки тысяч людей в нашей стране ещё не признаны виновными судом, но уже лишены своих избирательных прав", - сказал Мельников, отмечая, что подобная проблема существует на территории "абсолютного большинства других субъектов РФ".

Мельников со ссылкой на информацию Центризбиркома отметил, что голосование избирателей, в том числе содержащихся в СИЗО, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа, не предусмотрено законом.

"Для реализации же избирательных прав данных граждан необходимо внесение соответствующих изменений в законодательство о выборах и референдумах РФ", - пояснил он.

По его словам, ранее члены ОНК выяснили, что из более чем 8 тысяч московских арестантов активным избирательным правом наделены более 2 тысяч граждан. При этом на выборах в Мосгородуму смогли проголосовать только 83 человека, которые были прописаны либо зарегистрированы на территории соответствующего избирательного округа.