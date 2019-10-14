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РИА Новости

Путин поручил обеспечить Дальний Восток высокоскоростным интернетом

14:35 14.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya
Президент РФ Владимир Путин дает интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до февраля 2020 года разработать предложения по обеспечению широкополосным доступом в интернет домохозяйств и социально-значимых объектов Дальнего Востока.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября.
"Правительству Российской Федерации: представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к сети "Интернет" домохозяйств и социально-значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты", - говорится в тексте поручения на сайте Кремля.
Предложения нужно представить до 1 февраля 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Дальний ВостокДмитрий МедведевВладимир ПутинОбщество
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