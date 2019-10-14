Путин поручил обеспечить Дальний Восток высокоскоростным интернетом

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до февраля 2020 года разработать предложения по обеспечению широкополосным доступом в интернет домохозяйств и социально-значимых объектов Дальнего Востока.

"Правительству Российской Федерации: представить предложения по обеспечению до 2024 года широкополосным доступом к сети "Интернет" домохозяйств и социально-значимых организаций на территории Дальневосточного федерального округа, включая малочисленные и труднодоступные населенные пункты", - говорится в тексте поручения на сайте Кремля.