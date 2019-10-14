Нефтегазовые компании России заинтересованы во вложениях в эмиратский рынок

ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Российские нефтегазовые компании проявляют интерес к вложению инвестиций в эмиратский рынок, сообщил министр энергетики и промышленности Сухейль аль-Мазруи эмиратскому агентству новостей WAM в преддверии визита президента РФ в ОАЭ.
"Российские компании, работающие в сфере нефти и газа, проявляют заинтересованность к инвестициям в эмиратский рынок и играют важную роль в передаче российских технологий Эмиратам, в свою очередь, национальные эмиратские компании хотят увеличить объем инвестиций в нефтегазовую отрасль", - отметил аль-Мазруи.
Он напомнил, что инвестиции эмиратской компании Mubadala Petroleum в российский нефтяной сектор превышают 300 миллионов долларов, с компанией "Газпром нефть" они создали проект по развитию месторождений нефти в Западной Сибири.