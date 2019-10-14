Путин поручил изучить возможность выдачи сквозных лицензий на участки недр

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца рассмотреть возможность выдачи сквозных лицензий на участки недр, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 4 сентября.

"Рассмотреть вопрос о возможности выдачи сквозных лицензий, предоставляющих права владельцам таких лицензий осуществлять как разведку, так и разработку месторождений", - говорится в сообщении.

Правительство должно подготовить соответствующий доклад до 1 ноября, уточняется в сообщении.