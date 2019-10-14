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РИА Новости

Путин поручил изучить возможность выдачи сквозных лицензий на участки недр

14:22 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца рассмотреть возможность выдачи сквозных лицензий на участки недр, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 4 сентября.
"Рассмотреть вопрос о возможности выдачи сквозных лицензий, предоставляющих права владельцам таких лицензий осуществлять как разведку, так и разработку месторождений", - говорится в сообщении.
Правительство должно подготовить соответствующий доклад до 1 ноября, уточняется в сообщении.
Сквозная лицензия на право пользования недрами предполагает, что компания, проводившая геологоразведку, в случае открытия месторождения становится главным претендентом на его разработку.
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