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РИА Новости

Военных на российской базе в Южной Осетии подняли по тревоге для проверки

14:19 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 14 окт - РИА Новости. Более 1,5 тысячи военных российской базы в Южной Осетии подняты по тревоге для проверки, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
На территории Южной Осетии размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и республики.
"В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки за 2019 учебный год... Всего к итоговой проверке привлечено свыше 1,5 тысячи военнослужащих военной базы, задействовано более 400 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки особое внимание уделяется вопросам организации взаимодействия между подразделениями различных родов войск и специальных войск при совершении марша в районы сосредоточения на штатной технике, с применением новейших средств радиосвязи шестого поколения "Азарт".
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