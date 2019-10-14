В ЛНР опасаются провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс

ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в понедельник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Несмотря на относительное затишье на линии соприкосновения, нам продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны вооруженных формирований Украины в зоне карательной операции накануне проведения встречи контактной группы в Минске 15 октября", - заявил Филипоненко.
По его словам, в район расположения 10-го мотопехотного батальона 59 бригады украинских силовиков к линии соприкосновения прибыли журналисты двух украинских телеканалов. "Их цель - подготовка постановочного видеорепортажа об обстрелах позиций 59 бригады со стороны Народной милиции ЛНР", - сказал представитель оборонного ведомства республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru