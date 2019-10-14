В ЛНР опасаются провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс

ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в понедельник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Несмотря на относительное затишье на линии соприкосновения, нам продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны вооруженных формирований Украины в зоне карательной операции накануне проведения встречи контактной группы в Минске 15 октября", - заявил Филипоненко.

По его словам, в район расположения 10-го мотопехотного батальона 59 бригады украинских силовиков к линии соприкосновения прибыли журналисты двух украинских телеканалов. "Их цель - подготовка постановочного видеорепортажа об обстрелах позиций 59 бригады со стороны Народной милиции ЛНР", - сказал представитель оборонного ведомства республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.