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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%

14:15 14.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНа границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
На границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до 80,13 миллиарда долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 1,3% и составил около 35,64 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6% - до 44,49 миллиарда долларов.
Только за сентябрь объем торговли двух стран составил 9,47 миллиарда долларов.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2018 года впервые превысил 100 миллиарда долларов, вырос на 27,1%.
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