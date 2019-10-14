Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 1,3% и составил около 35,64 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6% - до 44,49 миллиарда долларов.