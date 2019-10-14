Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%

МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до 80,13 миллиарда долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 1,3% и составил около 35,64 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6% - до 44,49 миллиарда долларов.
Только за сентябрь объем торговли двух стран составил 9,47 миллиарда долларов.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2018 года впервые превысил 100 миллиарда долларов, вырос на 27,1%.