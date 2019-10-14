Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit

ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.

Королева в понедельник выступила на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой определила приоритеты правительства на предстоящий год. Эта сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit.

"Мое правительство внесет новое законодательство о миграции, которое заложит основу для справедливой, современной и соответствующей глобальным требованиям миграционной системы", - сказала монарх.

При этом она заявила, что правительство выполнит обещания по созданию условий, при которых граждане ЕС могли бы беспрепятственно жить в Британии.