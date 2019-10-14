Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T14:14Z
https://ria.ru/20191014/1559763256.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40866/22/408662254_0:197:2942:1852_1036x0_80_0_0_4677cc8fee6ccb34568294492f97e3e7.jpg
РИА Новости

Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit

14:14 14.10.2019
686
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 14 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.
Королева в понедельник выступила на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой определила приоритеты правительства на предстоящий год. Эта сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
9 октября, 17:08РИА Новости
ЕС продолжит работать с Британией, чтобы избежать "жесткого" Brexit
"Мое правительство внесет новое законодательство о миграции, которое заложит основу для справедливой, современной и соответствующей глобальным требованиям миграционной системы", - сказала монарх.
При этом она заявила, что правительство выполнит обещания по созданию условий, при которых граждане ЕС могли бы беспрепятственно жить в Британии.
Ранее о намерении ужесточить миграционное законодательство заявляли премьеры Тереза Мэй и Борис Джонсон.
470000
Обсудить 0
Елизавета IIВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Акция против Brexit в Лондоне
Правительство Великобритании исключает даже технический перенос Brexit
РИА
Новости
Королева Великобритании Елизавета II во время официального визита в Германию
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне
Лидер британской оппозиции назвал тронную речь королевы фарсом
Киев
В Киеве появились автобусы с вооруженными силовиками, сообщили СМИ
Лента
новостей
Помощник президента России Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
Британские полицейские
СМИ: осужденного за массовое изнасилование детей британца убили в тюрьме
Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль
МИД предупредил россиян об изменениях в расписании авиарейсов в Париже
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
В ЛНР опасаются провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп заявил, что сирийские курды могут специально отпускать боевиков ИГ*
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
СМИ: у офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния