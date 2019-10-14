МИД предупредил россиян об изменениях в расписании авиарейсов в Париже

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников об изменениях в расписании авиарейсов в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 14 октября из-за забастовки сотрудников авиакомпании.

"Франция – 14 октября в г. Париж в аэропорту Шарль_де_Голль (CDG) ожидается забастовка сотрудников авиакомпании "Norwegian Air Shuttle"; возможны изменения в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.