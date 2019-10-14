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РИА Новости

МИД предупредил россиян об изменениях в расписании авиарейсов в Париже

14:10 14.10.2019 (обновлено: 14:12 14.10.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАэропорт Париж – Шарль-де-Голль
Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников об изменениях в расписании авиарейсов в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 14 октября из-за забастовки сотрудников авиакомпании.
"Франция – 14 октября в г. Париж в аэропорту Шарль_де_Голль (CDG) ожидается забастовка сотрудников авиакомпании "Norwegian Air Shuttle"; возможны изменения в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Кроме того, ведомство информирует о планируемой забастовке сотрудников метрополитена Мадрида 17 октября. Россиянам советуют воспользоваться другими средствами общественного транспорта.
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