Приручить эльфа: выставка кошек в Москве

Международная выставка "KOT da VINCI - 10" и выставка котят "КоШарики Шоу" состоялись в Сокольниках 12-13 октября.
Международная выставка "KOT da VINCI - 10" и выставка котят "КоШарики Шоу" состоялись в Сокольниках 12-13 октября.
Кошка породы хайленд-фолд (шотландская вислоухая длинношерстная) на выставке в Москве.
Кошка породы хайленд-фолд (шотландская вислоухая длинношерстная) на выставке в Москве.
Маленькая посетительница выставки "КоШарики Шоу" у переноски с животными.
Маленькая посетительница выставки "КоШарики Шоу" у переноски с животными.
Канадский сфинкс на выставке кошек.
Кошка породы хайленд-фолд.
Кошка породы эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса).
Кошка породы эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса).
Невская маскарадная (сибирская) кошка.
Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).
Канадские сфинксы и эльфы на выставке в Москве.
Канадские сфинксы и эльфы на выставке в Москве.
Выставка "КоШарики Шоу" в Москве, совместная с международной выставкой "KOT da VINCI - 10".
Выставка "КоШарики Шоу" в Москве, совместная с международной выставкой "KOT da VINCI - 10".
Британская кошка на выставке "КоШарики Шоу".
Британская кошка на выставке "КоШарики Шоу".
Кошка породы корниш-рекс.