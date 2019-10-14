Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T17:10Z
https://ria.ru/20191014/1559762881.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155976/27/1559762798_0:402:2879:2021_1036x0_80_0_0_7e76bcf3bd0a5c6e0150fc4a8ff9a5c4.jpg
РИА Новости

Приручить эльфа: выставка кошек в Москве

16:59 14.10.2019 (обновлено: 17:10 14.10.2019)
153
Самые большие и самые маленькие кошки на свете, домашние питомцы популярных и редких пород — всех их можно было увидеть в Москве в минувшие выходные. Четвероногие эльфы и сфинксы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Международная выставка "KOT da VINCI - 10" и выставка котят "КоШарики Шоу" состоялись в Сокольниках 12-13 октября.

Котята породы британская на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
1 из 12

Международная выставка "KOT da VINCI - 10" и выставка котят "КоШарики Шоу" состоялись в Сокольниках 12-13 октября.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошка породы хайленд-фолд (шотландская вислоухая длинношерстная) на выставке в Москве.

Кошка породы хайленд-фолд (шотландская вислоухая длинношерстная) на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
2 из 12

Кошка породы хайленд-фолд (шотландская вислоухая длинношерстная) на выставке в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Маленькая посетительница выставки "КоШарики Шоу" у переноски с животными.

Девочка у переноски с кошками на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
3 из 12

Маленькая посетительница выставки "КоШарики Шоу" у переноски с животными.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Канадский сфинкс на выставке кошек.

Кошка породы канадский сфинкс на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
4 из 12

Канадский сфинкс на выставке кошек.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошка породы хайленд-фолд.

Кошка породы хайленд-фолд (шотландская вислоухая длинношерстная) на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
5 из 12

Кошка породы хайленд-фолд.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошка породы эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса).

Кошка породы эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса) на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
6 из 12

Кошка породы эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса).

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Невская маскарадная (сибирская) кошка.

Кошки породы невская маскарадная (сибирская) на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
7 из 12

Невская маскарадная (сибирская) кошка.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).

Кошка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
8 из 12

Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая).

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Канадские сфинксы и эльфы на выставке в Москве.

Кошки породы канадский сфинкс и эльф (гибрид американского керла и канадского сфинкса) на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
9 из 12

Канадские сфинксы и эльфы на выставке в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Выставка "КоШарики Шоу" в Москве, совместная с международной выставкой "KOT da VINCI - 10".

Кошка на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
10 из 12

Выставка "КоШарики Шоу" в Москве, совместная с международной выставкой "KOT da VINCI - 10".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Британская кошка на выставке "КоШарики Шоу".

Кошка породы британская на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
11 из 12

Британская кошка на выставке "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошка породы корниш-рекс.

Кошка породы корниш-рекс на выставке КоШарики Шоу в Москве, совместной с международной выставкой KOT da VINCI - 10
12 из 12

Кошка породы корниш-рекс.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
400000
Обсудить 0
домашние животныеМоскваФото
Рекомендуем
Виды Куршской Косы в Калининградской области
Минприроды вложит полмиллиарда рублей в развитие национальных парков России
РИА
Новости
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна Хагибис в Японии
Разгулявшаяся стихия: последствия тайфуна "Хагибис" в Японии
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Башкирский завод снизил нагрузку на очистные сооружения после ЧП
Борщевик
Итоги по борьбе с борщевиком в Подмосковье подведут 15 октября
Лента
новостей
Река Лена
Дноуглубительные работы на реке Лена завершат в районе Якутска к 18 октября
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин на IV Международном форуме русскоязычных вещателей. 15 апреля 2018
Досудебную блокировку живодерского контента нужно обсуждать, заявил депутат
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Первый лагерь для эколонтеров появится в 2020 году в Линдуловской роще
На пользу людям: пенсионер Николай Трофимов построил пешеходный мост
На пользу людям: пенсионер Николай Трофимов построил пешеходный мост
Директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома
Леонид Кострома: офсетные контракты – выигрыш для Москвы и для бизнеса
Лис на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника
На Камчатке опубликовали фотографии зверей, меняющих шубы к зиме
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский открыл выставку работ Кандинского в Эр-Рияде
Павлин в зоопарке в Германии
В британской деревне жители борются с нашествием павлинов
Мэр Керчи Сергей Бороздин
Сергей Бороздин: погибшие в Керчи дети останутся в памяти навсегда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
03:21Милонов предложил ограничить фильмы и игры, фальсифицирующие историю России
03:14Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта
03:11Зураб Церетели подумает о создании скульптуры, посвященной Марку Захарову
Лента новостейМолния