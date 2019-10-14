Кремль не в курсе инициативы обязать экс-заключенных представляться соседям

"Я ничего не знаю об этой инициативе, не знаю, когда и кем она была высказана, поэтому ничего не могу вам сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

ОНФ сообщил о предложении Пушкиной после резонансного убийства в Саратове. Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.