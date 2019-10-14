Полицейские беспилотники будут патрулировать Всемирные военные игры в КНР

Полицейская беспилотная машина весит около 400 килограммов и может вести патрулирование в течение 8 часов, новинка способна развивать скорость 5–15 километров в час. В машине установлено 8 камер и датчиков, которые могут вращаться на 360 градусов. Машина оснащена рядом полезных функций, в том числе определением дорожных условий, кроме того она способна осуществить дистанционный вызов наряда полиции или других служб.