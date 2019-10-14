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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Полицейские беспилотники будут патрулировать Всемирные военные игры в КНР

13:45 14.10.2019
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца
© Depositphotos / rcaucino
МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Полицейские беспилотные патрульные машины, разработанные в Китае, будут вести дежурство на основных площадках игр и около резиденций спортсменов на Всемирных военных играх, которые пройдут в Ухане с 18 по 27 октября.
Полицейская беспилотная машина весит около 400 килограммов и может вести патрулирование в течение 8 часов, новинка способна развивать скорость 5–15 километров в час. В машине установлено 8 камер и датчиков, которые могут вращаться на 360 градусов. Машина оснащена рядом полезных функций, в том числе определением дорожных условий, кроме того она способна осуществить дистанционный вызов наряда полиции или других служб.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайВ мире
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