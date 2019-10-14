Кудрин предложил исключить из Бюджетного кодекса нормы о Фонде развития

"У нас год назад как один из инструментов развития обсуждался Фонд развития. Он даже был внесен в Бюджетный кодекс, даже была аналитическая справка в обосновании про Фонд развития. Сейчас он рассосался, так, что мы его даже не видим, о нем даже не предлагается говорить. Поэтому мы просим внести изменения в Бюджетный кодекс, отказаться от него, если он не стал реальным инструментом для нашей работы", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.