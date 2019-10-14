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РИА Новости

Кудрин предложил исключить из Бюджетного кодекса нормы о Фонде развития

13:35 14.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил исключить из Бюджетного кодекса РФ нормы о Фонде развития.
"У нас год назад как один из инструментов развития обсуждался Фонд развития. Он даже был внесен в Бюджетный кодекс, даже была аналитическая справка в обосновании про Фонд развития. Сейчас он рассосался, так, что мы его даже не видим, о нем даже не предлагается говорить. Поэтому мы просим внести изменения в Бюджетный кодекс, отказаться от него, если он не стал реальным инструментом для нашей работы", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Правительство при принятии бюджета на 2019 год сформировало Фонд развития, в который направляются дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП, объем заимствований на шесть лет составит 3,5 триллиона рублей. Фонд был создан для запуска ключевых инфраструктурных проектов в области цифровой экономики, поддержки экспортеров РФ, оказания содействия малому и среднему предпринимательству.
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил журналистам, что средства Фонда развития распределены уже по национальным проектам. "Поэтому как такового мешка нет. А средства Фонда развития работают", - добавил он.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
18 июня, 15:26РИА Новости
Порядок расходования Фонда развития до сих пор не определен, заявил Кудрин
По словам Силуанова, в случае реализации предложения Кудрина "это никак не повлияет на ресурсы для развития, они уже встроены".
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Антон СилуановАлексей КудринРоссияЭкономика
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