Кудрин предложил исключить из Бюджетного кодекса нормы о Фонде развития

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил исключить из Бюджетного кодекса РФ нормы о Фонде развития.
"У нас год назад как один из инструментов развития обсуждался Фонд развития. Он даже был внесен в Бюджетный кодекс, даже была аналитическая справка в обосновании про Фонд развития. Сейчас он рассосался, так, что мы его даже не видим, о нем даже не предлагается говорить. Поэтому мы просим внести изменения в Бюджетный кодекс, отказаться от него, если он не стал реальным инструментом для нашей работы", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Правительство при принятии бюджета на 2019 год сформировало Фонд развития, в который направляются дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП, объем заимствований на шесть лет составит 3,5 триллиона рублей. Фонд был создан для запуска ключевых инфраструктурных проектов в области цифровой экономики, поддержки экспортеров РФ, оказания содействия малому и среднему предпринимательству.
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил журналистам, что средства Фонда развития распределены уже по национальным проектам. "Поэтому как такового мешка нет. А средства Фонда развития работают", - добавил он.
По словам Силуанова, в случае реализации предложения Кудрина "это никак не повлияет на ресурсы для развития, они уже встроены".