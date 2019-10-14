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РИА Новости
РИА Наука

Создавшие технику для палубной авиации ученые получили премию правительства

13:33 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премия правительства России 2019 года в области науки и техники для молодых ученых присуждена пяти коллективам, работающим в разных областях, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
В этом году наградой отмечена разработка и внедрение комплекса средств, обеспечивающих подготовку к вылету и посадку самолетов авианосного базирования. В число авторов этой работы вошли сотрудники "Раменского приборостроительного конструкторского бюро", Российской самолетостроительной корпорации МиГ, Московского государственного технического университета имени Баумана, а также компании "Инерциальные технологии "Технокомплекса".
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Премии также удостоены коллективы молодых ученых, разработавших форвакуумные плазменные электронные источники для обработки и модификации диэлектрических материалов; технологии для нормализации пищеварения сельскохозяйственных животных и препаратов, нейтрализующих кормовые токсины; методы и системы интеллектуального управления роботами различного назначения; комплексную систему обеспечения устойчивого жизненного цикла зданий и сооружений на юге России и Северном Кавказе.
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