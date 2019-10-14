Создавшие технику для палубной авиации ученые получили премию правительства

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Премия правительства России 2019 года в области науки и техники для молодых ученых присуждена пяти коллективам, работающим в разных областях, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

В этом году наградой отмечена разработка и внедрение комплекса средств, обеспечивающих подготовку к вылету и посадку самолетов авианосного базирования. В число авторов этой работы вошли сотрудники "Раменского приборостроительного конструкторского бюро", Российской самолетостроительной корпорации МиГ, Московского государственного технического университета имени Баумана, а также компании "Инерциальные технологии "Технокомплекса".