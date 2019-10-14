Студентов медвузов будут обучать технологическому предпринимательству

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Студентов медицинских университетов весной начнут обучать технологическому предпринимательству, соответствующий специализированный курс разрабатывают Российская венчурная компания (РВК) и Первый МГМУ им. Сеченова, говорится в сообщении РВК.

"РВК совместно с Первым МГМУ им. Сеченова разработает специализированный курс по технологическому предпринимательству для включения в образовательные программы медицинских и классических университетов. Студенты курса научатся развивать собственные проекты и работать над коммерциализацией технологий в области медицины, фармацевтики и здравоохранения", - говорится в сообщении. В разработке курса также участвуют представители фармацевтической индустрии и регуляторов.

Предполагается, что в ходе обучения студенты, магистры, аспиранты будут работать в команде над предпринимательским проектом и изучать реальные примеры из отрасли. В учебные материалы войдут видеолекции отраслевых экспертов, которые затем могут быть использованы для онлайн-обучения.

Спецкурс появится в весеннем семестре 2019-20 учебного года в Первом МГМУ им. Сеченова, затем он будет тиражирован в другие вузы. Интерес к внедрению курса уже проявили Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Самарский государственный медицинский университет, Новгородский государственный университет и другие вузы, отмечается в сообщении.