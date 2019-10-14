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РИА Новости

Студентов медвузов будут обучать технологическому предпринимательству

13:20 14.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Студентов медицинских университетов весной начнут обучать технологическому предпринимательству, соответствующий специализированный курс разрабатывают Российская венчурная компания (РВК) и Первый МГМУ им. Сеченова, говорится в сообщении РВК.
"РВК совместно с Первым МГМУ им. Сеченова разработает специализированный курс по технологическому предпринимательству для включения в образовательные программы медицинских и классических университетов. Студенты курса научатся развивать собственные проекты и работать над коммерциализацией технологий в области медицины, фармацевтики и здравоохранения", - говорится в сообщении. В разработке курса также участвуют представители фармацевтической индустрии и регуляторов.
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Предполагается, что в ходе обучения студенты, магистры, аспиранты будут работать в команде над предпринимательским проектом и изучать реальные примеры из отрасли. В учебные материалы войдут видеолекции отраслевых экспертов, которые затем могут быть использованы для онлайн-обучения.
Спецкурс появится в весеннем семестре 2019-20 учебного года в Первом МГМУ им. Сеченова, затем он будет тиражирован в другие вузы. Интерес к внедрению курса уже проявили Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Самарский государственный медицинский университет, Новгородский государственный университет и другие вузы, отмечается в сообщении.
"Мы рассчитываем, что обучение будут проходить студенты и аспиранты разных специализаций, а в идеале – разных факультетов или даже университетов. Если к команде из медицинского вуза присоединяются программисты, то, очевидно, вырастет эффективность такой команды для работы с проектами в сфере цифровизации здравоохранения. Мы будем экспериментировать на платформах для межвузовских форматов, таких как Университет НТИ "20.35", например", – прокомментировал директор по развитию инновационной экосистемы РВК Алексей Гусев.
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