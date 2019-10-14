В ЦБ не видят оснований для пересмотра прогнозов по цене на нефть и ВВП

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости/Прайм. Банк России не видит существенных оснований для пересмотра прогнозов по цене на нефть и ВВП, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале октября сообщила, что регулятор планирует снизить прогноз по инфляции на 2019 год и опубликовать его на ближайшем заседании совета директоров 25 октября.