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РИА Новости

В ЦБ не видят оснований для пересмотра прогнозов по цене на нефть и ВВП

13:19 14.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости/Прайм. Банк России не видит существенных оснований для пересмотра прогнозов по цене на нефть и ВВП, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале октября сообщила, что регулятор планирует снизить прогноз по инфляции на 2019 год и опубликовать его на ближайшем заседании совета директоров 25 октября.
"Прогноз сейчас пересчитывается... Думаю, существенных оснований для изменения предпосылок пока, наверное, нет", - ответила Юдаева на вопрос, есть ли у ЦБ планы снизить прогноз по цене на нефть и ВВП аналогично прогнозу по инфляции.
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Цены на нефтьКсения ЮдаеваЦентральный Банк РФЭкономика
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