Greenpeace призвала российские супермаркеты отказаться от подарков на кассе

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Greenpeace призывает российские крупные торговые сети прекратить практику раздачи на кассе подарков, упакованных в одноразовый пластик, потому что это способствует загрязнению окружающей среды, а покупателей - не участвовать в таких промоакциях, сообщила РИА Новости медиакоординатор проекта Greenpeace "Ноль отходов" Ирина Скипор.

"Мы призываем торговые сети заслуживать лояльность покупателей не раздачей им дешевых безделушек в неперерабатываемой упаковке, а реальными действиями в защиту окружающей среды: снижать количество пластиковой упаковки, отказаться от неперерабатываемых материалов, продвигать использование многоразовой упаковки. Крупнейшим ритейлерам пора признать, что они несут ответственность за пластиковое загрязнение, и разработать стратегию по сокращению своего пластикового следа", - сказала Скипор.

По ее словам, подарки раздают в упаковке со сложным составом - металл, пластик, полиэтилен и тому подобное, совмещение разных материалов в упаковке делает их практически неперерабатываемыми.

Кроме того, представитель Greenpeace отметила, что "Магнит" заявил о биоразлагаемой упаковке своих подарков. "Такой пластик называется оксоразлагаемым, и в Европе запретят с 2021 года. Он фактически не разлагается, а распадается на мелкие фрагменты, становится микропластиком и продолжает загрязнять окружающую среду", - пояснила Скипор.

Она уточнила, что "мусорные" акции проходят в сетях "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Лента" и "Дикси". "Нам уже приходят сообщения о выброшенных упаковках подарков на берегах водоемов. Если учесть, сколько подарков раздается, таких находок будет только больше", - заявила Скипор.

Greenpeace также обращается к покупателям с просьбой игнорировать подарки на кассе.

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