Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T13:19Z
https://ria.ru/20191014/1559759597.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155651/95/1556519501_0:304:3102:2048_1036x0_80_0_0_1c003ebb37cec3a8dc19706e7a7db6bc.jpg
РИА Новости

Greenpeace призвала российские супермаркеты отказаться от подарков на кассе

13:19 14.10.2019
960
© РИА Новости / Григорий СысоевКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Кассир в супермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Greenpeace призывает российские крупные торговые сети прекратить практику раздачи на кассе подарков, упакованных в одноразовый пластик, потому что это способствует загрязнению окружающей среды, а покупателей - не участвовать в таких промоакциях, сообщила РИА Новости медиакоординатор проекта Greenpeace "Ноль отходов" Ирина Скипор.
"Мы призываем торговые сети заслуживать лояльность покупателей не раздачей им дешевых безделушек в неперерабатываемой упаковке, а реальными действиями в защиту окружающей среды: снижать количество пластиковой упаковки, отказаться от неперерабатываемых материалов, продвигать использование многоразовой упаковки. Крупнейшим ритейлерам пора признать, что они несут ответственность за пластиковое загрязнение, и разработать стратегию по сокращению своего пластикового следа", - сказала Скипор.
По ее словам, подарки раздают в упаковке со сложным составом - металл, пластик, полиэтилен и тому подобное, совмещение разных материалов в упаковке делает их практически неперерабатываемыми.
Кроме того, представитель Greenpeace отметила, что "Магнит" заявил о биоразлагаемой упаковке своих подарков. "Такой пластик называется оксоразлагаемым, и в Европе запретят с 2021 года. Он фактически не разлагается, а распадается на мелкие фрагменты, становится микропластиком и продолжает загрязнять окружающую среду", - пояснила Скипор.
Вид на Москву
27 августа, 17:48Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве появится производство по переработке пластика
Она уточнила, что "мусорные" акции проходят в сетях "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Лента" и "Дикси". "Нам уже приходят сообщения о выброшенных упаковках подарков на берегах водоемов. Если учесть, сколько подарков раздается, таких находок будет только больше", - заявила Скипор.
Greenpeace также обращается к покупателям с просьбой игнорировать подарки на кассе.
РИА Новости пока не удалось получить комментарии от сетей.
В июне 2019 года крупнейшие операторы розничных сетей подписали меморандум, который поможет разработать и ввести новые экологические стандарты для товаров народного потребления. К меморандуму присоединились Х5 Retail Group, группы "М.Видео-Эльдорадо", "Магнит", "ДНС", "Азбука Вкуса", "Лента", "ВкусВилл". К меморандуму также присоединяются "Снежная Королева", "Утконос", Holodilnik.ru.
11340914
Обсудить 1
GreenpeaceРоссияОбщество
Рекомендуем
Банковская карта платежной системы VISA
В компании Visa рассказали, как защититься от кражи денег с банковских карт
РИА
Новости
Дико извиняюсь, крайний день. Выражения, которые выдают безграмотность
"Дико извиняюсь", "крайний день". Выражения, которые выдают безграмотность
Ноутбук
Эксперты узнали, кто в России чаще всего использует искусственный интеллект
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна
В России завершается переход на цифровое телевещание
Лента
новостей
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Звезда рэпа Тупак Шакур
В Сети появилось загадочное фото, на котором может быть рэпер Тупак
Пункт российской военной полиции в провинции Эль-Кунейтра
Песков прокомментировал возможность столкновения России и Турции в Сирии
Облако на вершине горы Аю-Даг
В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в "нормандском формате"
Представители прессы в бункер террористов в пещере
Минобороны прокомментировало статью NYT о "разбомбленном госпитале" в Сирии
Страх потерять все деньги за один звонок
Страх потерять все деньги за один звонок
Помощник президента России Владислав Сурков
В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
Программирование
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Эрдоган потребовал от НАТО сделать выбор между Турцией и террористами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
03:35Эксперты: россияне увеличили траты в кинотеатрах из-за новых кинопремьер
03:34Парижский суд вынес приговоры по делу о подготовке теракта у Нотр-Дама
03:28Российским парламентариям предложили создать "экономические суды"
Лента новостейМолния